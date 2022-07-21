Nord Stream AG объявила о завершении работ на нитках «Северного потока»

Оператор «Северного потока» компания Nord Stream AG 21 июля объявила о завершении всех ремонтных работ на газопроводе.

«Компания Nord Stream AG успешно завершила выполнение всех запланированных работ на обеих нитках газопровода в соответствии с установленными сроками. Подача газа возобновлена 21 июля 2022 года. График и план работ были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку», — сообщила компания.

21 июля в Германии подтвердили поступление газа по «Северному потоку». С 11 июля поставки газа были прекращены в связи с организацией профилактических работ, где тестировались механические компоненты и системы автоматизации.

Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон рассчитывает на запуск газопровода «Северный поток» как на возможность избежать энергетического кризиса в Европе в краткосрочной перспективе.

В тот же день надежду на возобновление поставок газа по «Северному потоку» на 40% от максимума выразил немецкий газотранспортный оператор Gascade. При этом отмечалось, что в связи со сложным техническим процессом полное возобновление работы трубопровода после ремонта может занять несколько часов.

20 июля Европейская комиссия (ЕК) предложила странам Евросоюза (ЕС) поставить цель сократить спрос на газ на 15% на период с августа 2022 года по апрель 2023-го. С такой инициативой не согласились, в частности, в Испании и в Германии.

Также ЕК допустила полное отключение российского газа. Председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европе нужно готовиться к этому.

Помимо этого, фон дер Ляйен заявила, что турбину Siemens для «Северного потока» уже перевозят из Канады. Планируется, что она «вернется на место вовремя», однако сроки передачи оборудования России не уточняются. Она находилась на техобслуживании в Канаде с середины июня. Изначально Оттава отказывалась возвращать оборудование после ремонта из-за санкций против РФ.

17 июля СМИ сообщили, что Канада отправила турбину для газопровода «Северный поток» в Германию, которая передаст их России. Для доставки оборудования понадобится около пяти-семи дней, наладка продлится еще четыре дня и ориентировочно завершится 24 июля.

Как заявил 18 июля «Известиям» член комитета Госдумы по энергетике Джамаладин Гасанов, история с ремонтом турбин в Канаде, в частности, показала, насколько губительно принимать скоропалительные решения, особенно когда дело касается геополитики.