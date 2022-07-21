Реклама
Прямой эфир
Экономика
Доллар снизился до 54,77 рубля на открытии торгов на Мосбирже
Мир
Генерал ВВС США сообщил о возможной поставке истребителей Киеву
Экономика
Цена на газ в Европе упала после возобновления поставок по «Северному потоку»
Мир
Экс-президенту Молдавии Додону продлили домашний арест
Мир
Нацбанк Украины понизил курс гривны к доллару на 25%
Мир
Строительство четвертого энергоблока АЭС «Аккую» с участием РФ началось в Турции
Мир
В Одесской области ликвидировано свыше 600 украинских боевиков
Мир
В Польше обвинили ФРГ в нежелании компенсировать отправленное Киеву оружие
Мир
Захарова ответила на планы Киева уничтожить Черноморский флот
Мир
Премьер Италии Марио Драги подал в отставку
Мир
Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России
Сюжет:

Nord Stream AG объявила о завершении работ на нитках «Северного потока»

0
Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Stefan Sauer
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оператор «Северного потока» компания Nord Stream AG 21 июля объявила о завершении всех ремонтных работ на газопроводе.

Закатить трубу: к чему приведут планы ЕС сократить потребление газа на 15%
Поможет ли это преодолеть энергокризис и при чем тут рецессия

«Компания Nord Stream AG успешно завершила выполнение всех запланированных работ на обеих нитках газопровода в соответствии с установленными сроками. Подача газа возобновлена 21 июля 2022 года. График и план работ были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку», — сообщила компания.

21 июля в Германии подтвердили поступление газа по «Северному потоку». С 11 июля поставки газа были прекращены в связи с организацией профилактических работ, где тестировались механические компоненты и системы автоматизации.

Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон рассчитывает на запуск газопровода «Северный поток» как на возможность избежать энергетического кризиса в Европе в краткосрочной перспективе.

В тот же день надежду на возобновление поставок газа по «Северному потоку» на 40% от максимума выразил немецкий газотранспортный оператор Gascade. При этом отмечалось, что в связи со сложным техническим процессом полное возобновление работы трубопровода после ремонта может занять несколько часов.

20 июля Европейская комиссия (ЕК) предложила странам Евросоюза (ЕС) поставить цель сократить спрос на газ на 15% на период с августа 2022 года по апрель 2023-го. С такой инициативой не согласились, в частности, в Испании и в Германии.

Также ЕК допустила полное отключение российского газа. Председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европе нужно готовиться к этому.

Помимо этого, фон дер Ляйен заявила, что турбину Siemens для «Северного потока» уже перевозят из Канады. Планируется, что она «вернется на место вовремя», однако сроки передачи оборудования России не уточняются. Она находилась на техобслуживании в Канаде с середины июня. Изначально Оттава отказывалась возвращать оборудование после ремонта из-за санкций против РФ.

17 июля СМИ сообщили, что Канада отправила турбину для газопровода «Северный поток» в Германию, которая передаст их России. Для доставки оборудования понадобится около пяти-семи дней, наладка продлится еще четыре дня и ориентировочно завершится 24 июля.

Как заявил 18 июля «Известиям» член комитета Госдумы по энергетике Джамаладин Гасанов, история с ремонтом турбин в Канаде, в частности, показала, насколько губительно принимать скоропалительные решения, особенно когда дело касается геополитики.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022