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Немцы раскритиковали политиков из-за паники вокруг «Северного потока»

Читатели немецких газет раскритиковали политиков за панику вокруг «Северного потока»
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Фото: Global Look Press/Stefan Sauer
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Читатели немецких изданий Der Spiegel и Die Welt положительно восприняли новость о возобновление поставок газа по «Северному потоку».

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Многие указали на то, что политики создали в СМИ панику из-за ремонта трубопровода.

«Где сейчас все эти пессимисты, паникеры и те, кто свято верят нашим медиа? [Президент России Владимир] Путин снова и снова повторял, что поставки будут, но слышали ли вы об этом в немецких СМИ? Нет. А почему? Потому что лучше ведь панику устраивать», — возмутился Sachsenbewohner.

Некоторые пользователи также заявили, что Россия всегда старается выполнять свои обязательства, несмотря на возможные трудности.

«Когда это русские отказывались от поставок? Они осуществлялись даже во время холодной войны. Их корректная работа и верность договорам не вызывает сомнений», — отметил Tobias-2yAhlo9ng.

Ранее, 20 июля, читатели Die Welt потребовали от правительства Германии обеспечить энергетическую безопасность страны и пустить в эксплуатацию газопровод «Северный поток – 2». Комментарии были вызваны заявлением Путина, который напомнил, что заморозка газопровода произошла по инициативе немецкой стороны, так как та в последний момент отказалась выдать сертификацию «Северному потоку – 2». Пользователи также заявили о бессмысленности вводимых Западом санкций и добавили, что США ещё до начала кризиса вокруг Украины выступали против строительства и введения в эксплуатацию газопровода.

Поставки газа по «Северному потоку» возобновились утром 21 июля по завершении плановых технических работ. Работа газопровода была остановлена 11 июля в связи с организацией профилактических работ, где тестировались механические компоненты и системы автоматизации.

При этом также в июне поставки по газопроводу снизились, как отмечали в российской компании во многом из-за того, что Канада не вернула турбину для станции «Портовая».

20 июля заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман рассказала, что немецкие власти ожидают поставок газа в полном объеме по «Северному потоку» после завершения ремонтных работ. При этом ряд других политиков выступил с пессимистичными прогнозами, в которых заявил, что Россия якобы может не возобновить поставки и после ремонта.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с «Известиями» выразил мнение, что каких-либо предпосылок для полной остановки поставок газа из России в Европу нет.

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