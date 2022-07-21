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Цена на газ в Европе упала после возобновления поставок по «Северному потоку»

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Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
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Цена на газ в Европе упала после возобновления поставок по «Северному потоку». Об этом в четверг, 20 июля, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

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В четверг августовские фьючерсы по индексу голландской TTF упали примерно на 3% и составили меньше $1550 за 1 тыс. куб. м.

21 июля газ снова стал поступать в Германию после проведения запланированных технических работ. Тогда же итальянская Eni сообщила, что «Газпром» увеличит прокачку газа до 36 млн куб м. в сутки

Днем ранее немецкий газотранспортный оператор Gascade выразил надежду на возобновление поставок газа по «Северному потоку» на 40% от максимума. При этом отмечалось, что в связи со сложным техническим процессом полное возобновление работы трубопровода после ремонта может занять несколько часов.

Поставки газа по «Северному потоку» были прекращены с 7:00 мск 11 июля в связи с организацией профилактических работ, где тестировались механические компоненты и системы автоматизации.

Эксперты высказывали мнение, что остановка поставок газа для планового ремонта приведет к росту цен сырья на рынке ЕС. В частности, 1 тыс. куб. м газа могла вырасти в цене до $2,2 тыс. с $1,8 тыс., зафиксированных 8 июля.

Помимо этого 20 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбину Siemens для «Северного потока» уже перевозят из Канады. Планируется, что она «вернется на место вовремя», однако сроки передачи оборудования России не уточняются.

17 июля СМИ сообщили, что Канада отправила турбину для газопровода «Северный поток» в Германию, которая передаст их России. Для доставки оборудования понадобится около пяти-семи дней, наладка продлится еще четыре дня и ориентировочно завершится 24 июля.

Турбины находились на техобслуживании в Канаде с середины июня. Изначально Оттава отказывалась возвращать оборудование после ремонта из-за санкций против РФ.

Как заявил 18 июля «Известиям» член комитета Госдумы по энергетике Джамаладин Гасанов, история с ремонтом турбин в Канаде, в частности, показала, насколько губительно принимать скоропалительные решения, особенно когда дело касается геополитики.

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