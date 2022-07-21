В пригороде Санкт-Петербурга загорелась строящаяся многоэтажка

В поселке Булры под Санкт-Петербургом начался пожар в строящемся многоквартирном доме. По данным «Известий», возгорание произошло на кровле дома на улице Английская.

На кадрах с места событий видно, что от дома поднимаются клубы черного дыма.

На место происшествия выдвинулись чрезвычайные службы. Подробности произошедшего уточняются.

Ранее, 21 июля, пожарные службы ликвидировали возгорание в жилом доме на Ленинском проспекте. Информации о пострадавших не поступало. Причины возникновения пожара выясняются.