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Машиностроительная компания Wartsila покинула российский рынок

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Фото: ТАСС/KIMMO BRANDT
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Финская машиностроительная компания Wartsila покинула российский рынок. Об этом 21 июля сообщила пресс-служба концерна.

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«Сегодня Wartsila объявляет о завершении планомерного ухода с российского рынка после заявления о сокращении масштабов деятельности в апреле 2022 года. Все корректировки и закрытие операций Wartsila были завершены в соответствии с местным законодательством», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прекращены все бизнес-операции в России. Закрылся офис Wartsila Digital Technologies в Санкт-Петербурге.

В мае-июне компания подписала соглашения о продаже Transas Navigator и Wartsila Vostok местному руководству компаний.

«Transas Navigator будет работать как независимая компания и продолжит обслуживать местных клиентов. Wartsila не предоставляет и не поставляет какие-либо услуги или запчасти для бизнеса Transas Navigator после продажи», — уточнили в пресс-службе.

Wartsila производит оборудование для морской и энергетической отраслей, разрабатывает решения для электростанций, судовых установок.

Накануне торгпред РФ в Хельсинки Антон Логинов рассказал, что за последние месяцы сократить свой бизнес на территории России решили более 140 компаний из Финляндии. По его словам, ряд предприятий в сфере услуг остановил работу своих офисов в Москве и Санкт-Петербурге, контрактное производство прекращают производители оборудования.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России или уходить с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных санкций в отношении РФ.

Так, 12 мая немецкий концерн Siemens заявил, что покинет российский рынок. 16 мая стало известно, что автоконцерн Renault передал свои российские активы государственным структурам с правом выкупа прежней доли. Сеть H&M 18 июля объявила, что намерена закрыть свои магазины и прекратить свою деятельность на территории РФ.

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