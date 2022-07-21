МИД РФ выразил обеспокоенность из-за отхода Молдавии от нейтралитета

Москва обеспокоена тенденциями отхода Кишинева от нейтралитета и сближением Молдавии с НАТО. Об этом 21 июля заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в ходе круглого стола в Совете Федерации.

«Вызывает также беспокойство тенденция отхода Кишинева от нейтралитета, который закреплен в Конституции страны», — сказал дипломат.

По его словам, в настоящее время Молдавия сближается с НАТО вопреки собственному внеблоковому статусу.

Кроме того, фиксируются факты задержания российских миротворцев, направлявшихся в непризнанную Приднестровскую республику. В Москве расценивают такие действия Кишинева как недружественные.

20 мая глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что в Молдавию следует направить современное оружие, чтобы защитить ее от России. 13 июля президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости усилить армию страны. Она объяснила это якобы существующей угрозой со стороны Москвы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что в Молдавии не должны видеть какую-то угрозу со стороны России. Он также отметил, что усиление страной своей армии не создает рисков для РФ.

21 июля глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев отметил, что, поставляя оружие Молдавии, НАТО раздувает противостояние в регионе. По словам дипломата, в Тирасполе наблюдают за деятельностью советников НАТО различных уровней и в целом за процессами военно-политического освоения территории между Прутом и Днестром со стороны военного блока.