Реклама
Прямой эфир
Экономика
Доллар снизился до 54,77 рубля на открытии торгов на Мосбирже
Мир
Генерал ВВС США сообщил о возможной поставке истребителей Киеву
Экономика
Цена на газ в Европе упала после возобновления поставок по «Северному потоку»
Мир
Экс-президенту Молдавии Додону продлили домашний арест
Мир
Нацбанк Украины понизил курс гривны к доллару на 25%
Мир
Строительство четвертого энергоблока АЭС «Аккую» с участием РФ началось в Турции
Мир
В Одесской области ликвидировано свыше 600 украинских боевиков
Мир
В Польше обвинили ФРГ в нежелании компенсировать отправленное Киеву оружие
Мир
Захарова ответила на планы Киева уничтожить Черноморский флот
Мир
Премьер Италии Марио Драги подал в отставку
Мир
Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России

МИД РФ выразил обеспокоенность из-за отхода Молдавии от нейтралитета

МИД РФ выразил обеспокоенность из-за отхода Молдавии от нейтралитета и сближения с НАТО
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва обеспокоена тенденциями отхода Кишинева от нейтралитета и сближением Молдавии с НАТО. Об этом 21 июля заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в ходе круглого стола в Совете Федерации.

НАТО побольше: как альянс усиливает военное присутствие в Восточной Европе
Зачем американцам реактивные системы залпового огня в Румынии

«Вызывает также беспокойство тенденция отхода Кишинева от нейтралитета, который закреплен в Конституции страны», — сказал дипломат.

По его словам, в настоящее время Молдавия сближается с НАТО вопреки собственному внеблоковому статусу.

Кроме того, фиксируются факты задержания российских миротворцев, направлявшихся в непризнанную Приднестровскую республику. В Москве расценивают такие действия Кишинева как недружественные.

20 мая глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что в Молдавию следует направить современное оружие, чтобы защитить ее от России. 13 июля президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости усилить армию страны. Она объяснила это якобы существующей угрозой со стороны Москвы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что в Молдавии не должны видеть какую-то угрозу со стороны России. Он также отметил, что усиление страной своей армии не создает рисков для РФ.

21 июля глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев отметил, что, поставляя оружие Молдавии, НАТО раздувает противостояние в регионе. По словам дипломата, в Тирасполе наблюдают за деятельностью советников НАТО различных уровней и в целом за процессами военно-политического освоения территории между Прутом и Днестром со стороны военного блока.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022