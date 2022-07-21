Скоростной режим ограничат на месяц на КАД в Петербурге

На КАД Петербурга ограничат скоростной режим на месяц с 15 августа. Об этом в четверг, 21 июля, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничение связано с работами по замене шумозащитных швов на внутреннем кольце трассы в районе развязки с Октябрьской набережной. Скорость ограничат до 50 км/ч.

Работы будут проходить круглосуточно. Это значит, что круглосуточно будет действовать и ограничение, отмечает 78.ru. Информация для водителей будет выведена на специальное табло.