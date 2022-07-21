В МИЦ «Известия» обсудят способы сохранить работоспособность мозга

22 июля в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему: «Последствия ковида и стресс: как сохранить работоспособность мозга?»

Какие факторы сильнее всего оказывают негативное влияние на мозг современного человека? Как справиться с нарушением памяти и вернуть прежнюю умственную активность после COVID-19? Как опознать деменцию?

Участники:

Николай Шамалов, главный внештатный специалист невролог Минздрава России (онлайн);

Ирина Милюхина, заведующая отделением неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН (онлайн);

Павел Балабан, научный руководитель Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН;

Валерий Новоселов, врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ им. М.В. Ломоносова;

Александр Калинкин, руководитель Центра медицины сна Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М.В. Ломоносова.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съёмочной группы.

Важно: Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.