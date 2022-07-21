В Рязани могут закрыть троллейбусное депо № 2. Об этом в четверг, 21 июля, сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на группу «stvchannel — Рязань» в соцсети «ВКонтакте».

Как отмечают журналисты издания, информированные источники сообщают об обсуждении на официальном уровне возможности закрытия депо из-за его аварийного состояния.

При этом в 2021 году планировалось провести ремонт нескольких зданий депо №2, была разработана смета. Но ремонт так и не был выполнен, пишет 62INFO.ru.

Как отмечает автор публикации в соцсети, закрытие депо ставит под угрозу существование троллейбуса в городе. Одного оставшегося депо с ограниченными ресурсами по ремонту машин не хватит на город, считает он.

Ранее сообщалось, что в конце осени по улицам Красноярска начали курсировать новые троллейбусы «Адмирал». Они способны двигаться автономно на расстоянии до 1 км, у них низкие полы и широкие дверные проемы. К 2025 году электротранспорт Красноярска обновится на 70%, а интервалы движения сократятся.