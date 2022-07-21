Два десятка резинок для волос достали ростовские врачи из кота

В Ростове-на-Дону ветеринары спасли кота, который проглотил 20 резинок для волос. Для этого потребовалось оперативное вмешательство.

RostovGazeta пишет, что в ветеринарную клинику кота по имени Оскар привезли его хозяева. Они рассказали, что животное съело несколько резинок для волос. Медики сделали коту УЗИ, а потом прооперировали.

Из желудка и кишечника Оскара достали два десятка резинок. Сейчас с ним все хорошо. Кота разрешили забрать домой уже на следующий день после хирургического вмешательства.

Ранее сообщалось, что в поселке Диксон в Красноярском крае к людям пришел белый медведь, в пасти которого застряла банка сгущенки. Руководство поселка ждет приезда зоозащитников, которое поможет медведю.