Газ снова начал поступать в ФРГ по «Северному потоку» после проведения техобслуживания. Об этом в четверг, 21 июля, сообщило агентство DPA, сославшись на компанию-оператора Nord Stream AG.

«Мы находимся в процессе возобновления транспортировки газа. Для достижения заявленных объемов потребуется несколько часов», — сказали в компании в ответ на запрос «РИА Новости».

Как отмечается, пока поставляемый объем оценивается в 30-40% от мощности газопровода.

Подача газа по «Северному потоку» прекратилась 11 июля в связи с организацией профилактических работ, где тестировались механические компоненты и системы автоматизации. Работы были запланированы давно и, как отметили в Москве, не имели никакой политической подоплеки.

При этом также в июне поставки по газопроводу снизились, как отмечали в российской компании во много из-за того, что Канада не вернула турбину для станции «Портовая».

20 июля представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон рассчитывает на запуск газопровода «Северный поток – 1» как на возможность избежать энергетический кризис в Европе в краткосрочной перспективе.

В тот же день заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман рассказала, что немецкие власти ожидают поставок газа в полном объеме по «Северному потоку» после завершения ремонтных работ.

Тогда же глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбину Siemens для «Северного потока – 1» уже перевозят из Канады. Планируется, что она «вернется на место вовремя», однако сроки передачи оборудования России не уточняются. Изначально Канада отказывалась возвращать турбину после ремонта из-за санкций против РФ.

Как заявил 18 июля «Известиям» член комитета Госдумы по энергетике Джамаладин Гасанов, история с ремонтом турбин в Канаде, в частности, показала, насколько губительно принимать скоропалительные решения, особенно когда дело касается геополитики.