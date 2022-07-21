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В Польше обвинили ФРГ в нежелании компенсировать отправленное Киеву оружие

Wirtualna Polska: ФРГ сорвала договоренности о передаче вооружения Польше
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Фото: commons.wikimedia.org
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Правительство ФРГ срывает сделку по предоставлению Варшаве вооружения взамен отправленной на Украину техники, сообщает агентство Wirtualna Polska 20 июля.

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В материале отмечается, что, так как Германия не желает поставлять немецкие танки для нужд ВСУ, Берлин пообещал заменить отправляемые на Украину польские танки бронетехникой немецкого производства. Однако ни одной единицы в Польшу так и не поступило.

Танки времен СССР должны были быть поставлены в Украину не только из Польши. По информации агентства, вооруженные силы Чехии, Словакии, Словении и Греции также должны были отдать часть своих запасов со времен советской эпохи чтобы получить новейшую немецкую бронетехнику.

Причиной для создания подобной схемы является, в частности, то, что украинским солдатам намного проще и привычнее работать с техникой советского производства. Кроме того, автор статьи указывает на опасения правительства ФРГ эскалировать конфликт с Москвой в случае массовых поставок немецкого оружия на Украину.

Агентство сообщает, что до сих пор не произошло ни одной операции по обмену вооружения, несмотря на то, что бундестаг подавляющим большинством голосов принял решение еще три месяца назад. Единственным оружием, которое Берлин поставил для нужд ВСУ, были немецкие САУ PzH 2000.

Кроме того, процесс затягивается из-за того, что страны, участвующие в обмене, недовольны предложением Германии. Это может проиллюстрировать на примере Словении, которая рассчитывала получить БМП Puma и танки Leopard за передачу Украине своих танков T-72 и БМП-1. Однако Берлин предложил поставить им боевые машины пехоты Marder и бронетранспортер Fuchs.

Ранее Financial Times сообщила, что в Европе запасы тяжелого вооружения начинают заканчиваться из-за снабжения Украины. Речь идет о танках, РСЗО, а также об артиллерийских системах, которые необходимы для «сдерживания продвижения России».

9 июля газета The New York Times написала о том, что возможности США и западных стран не безграничны, они едва ли смогут долго оказывать военную поддержку Украине. Отмечается, что сохранять прежний уровень помощи будет трудно на фоне нарастания усталости от ситуации на Украине «по обе стороны Атлантики».

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