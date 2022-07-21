Доллар снизился до 54,77 рубля на открытии торгов на Мосбирже

Курс доллара снизился при открытии торгов 21 июля до 54,77 рубля, евро упал до 55,83 рубля, следует из данных на Мосбирже.

По состоянию на 10:03 мск доллар достиг уровня в 54,82 рубля, евро — 55,95 рубля.

Доллар 19 июля опустился ниже 55 рублей. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в беседе с «Известиями» объяснил, что на укрепление рубля влияет приближение пика налоговых платежей экспортеров, которые конвертируют валюту для выплаты дивидендов, и планы Евросоюза ослабить санкционное давление на ряд банков РФ. Он предположил, что после завершения на следующей неделе налогового периода и сезона выплаты дивидендов доллар может вернуться на уровень выше 60 рублей.

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Олег Сыроваткин 17 июля рассказал, что усилия властей по ограничениям укрепления рубля по отношению к доллару привели к выявлению определенного предела, до которого может укрепляться российская валюта. По его мнению, «красной линией» является отметка в 50 рублей за доллар.

При этом вице-президент по развитию бизнеса в Европе и СНГ корпорации Unex, независимый директор Росимущества Алексей Улитенко 15 июля заявил, что курс доллара в 50 рублей невыгоден России, потому что значительную часть российский бюджет получает именно от экспортных операций с энергоносителями.