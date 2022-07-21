Реклама
Прямой эфир
Экономика
Цена на нефть Urals в Европе достигла около $80 за баррель
Мир
Генерал ВВС США сообщил о возможной поставке истребителей Киеву
Мир
В Германию снова начал поступать газ по «Северному потоку»
Мир
Экс-президенту Молдавии Додону продлили домашний арест
Мир
Politico узнало о готовности конгресса США признать РФ спонсором терроризма
Мир
ВСУ вновь пытались обстрелять Антоновский мост в Херсонской области
Мир
В США уклоняющихся от санкций против РФ захотели приравнять к мафии
Мир
В Польше обвинили ФРГ в нежелании компенсировать отправленное Киеву оружие
Мир
В Ираке призвали к эскалации против Турции из-за Курдистана
Мир
Зеленский потерял права на товарные знаки в России
Мир
Захарова высмеяла решение назвать в честь Зеленского новый вид беспозвоночного

Доллар снизился до 54,77 рубля на открытии торгов на Мосбирже

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Курс доллара снизился при открытии торгов 21 июля до 54,77 рубля, евро упал до 55,83 рубля, следует из данных на Мосбирже.

Один в один: курсы доллара и евро сравнялись впервые за 20 лет
Почему валюты достигли паритета и что это значит для мировой экономики

По состоянию на 10:03 мск доллар достиг уровня в 54,82 рубля, евро — 55,95 рубля.

Доллар 19 июля опустился ниже 55 рублей. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в беседе с «Известиями» объяснил, что на укрепление рубля влияет приближение пика налоговых платежей экспортеров, которые конвертируют валюту для выплаты дивидендов, и планы Евросоюза ослабить санкционное давление на ряд банков РФ. Он предположил, что после завершения на следующей неделе налогового периода и сезона выплаты дивидендов доллар может вернуться на уровень выше 60 рублей.

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Олег Сыроваткин 17 июля рассказал, что усилия властей по ограничениям укрепления рубля по отношению к доллару привели к выявлению определенного предела, до которого может укрепляться российская валюта. По его мнению, «красной линией» является отметка в 50 рублей за доллар.

При этом вице-президент по развитию бизнеса в Европе и СНГ корпорации Unex, независимый директор Росимущества Алексей Улитенко 15 июля заявил, что курс доллара в 50 рублей невыгоден России, потому что значительную часть российский бюджет получает именно от экспортных операций с энергоносителями.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022