Электричка сбила подростка в Новосибирске

В Новосибирске электричка сбила девочку-подростка, которая шла по перрону близко к платформе. Ребенка госпитализировали с множественными травмами. Об этом в четверг, 21 июля, сообщили в региональном управлении МВД.

Девочка не заметила поезд, так как была в наушниках и, отвлекаясь на телефон, зашла за ограничительную линию края платформы. Машинист применил экстренное торможение, но инцидента не удалось избежать, пишет altapress.ru.

Сейчас сотрудники транспортной полиции устанавливают причины произошедшего.

Ранее, 19 июля, сообщалось, что поезд насмерть сбил 17-летнюю девушку на улице Ракетной в Симферополе. Машинист во время торможения неоднократно сигналил, однако, по предварительной информации, девушка была в наушниках.