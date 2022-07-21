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Новак: Россия откажется поставлять нефть на рынки по цене ниже затрат на добычу

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Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет экспортировать нефть на мировые рынки при введении потолка стоимости, которая окажется ниже затрат на добычу. Об этом он сказал 20 июля в эфире Первого канала.

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«Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, естественно, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки. Это означает, что в убыток работать мы не будем», — отметил он.

В настоящее время страны G7 работают над предельными ценами на российскую нефть, чтобы ограничить доходы Москвы из-за роста цен на энергоносители.

20 июля первый замминистра финансов США Адевале Адейемо сообщил, что США рассчитывают на введение потолка цен на российскую нефть к декабрю 2022 года.

До этого, 8 июля, декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян заявил, что ограничение цен на российскую нефть, которое намерен ввести Запад, нарушит еще сильнее глобальную цепочку поставок энергоносителей, что вызовет глобальную инфляцию и замедлит восстановление мировой экономики.

Еще 1 июля стало известно, что США вместе с представителями стран G7 надеются договориться о скорейшем введении потолка цен на нефть. Одной из сложностей G7 в этом направлении является вопрос о том, поддержат ли азиатские державы, такие как Индия и Китай, данную инициативу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что, если такие планы будут реализованы, это приведет к росту цен на энергоресурс. Она подчеркнула, что подобные меры являются «антирыночными, авантюрными и волюнтаристскими».

30 июня Новак также выразил мнение, что политически мотивированная идея «коллективного Запада» установить ограничения на формирование цен на нефть из России приведет лишь к дестабилизации на рынке и росту котировок.

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