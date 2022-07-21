Один человек пострадал в ДТП в Мурманской области
В районе Апатитов в Мурманской области произошло ДТП, в котором пострадал один человек. Об этом в четверг, 21 июля, сообщило управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области.
Инцидент произошел накануне, 20 июля. Столкнулись два легковых автомобиля.
«Пострадавший водитель «Рено Логан» передан бригаде скорой медицинской помощи. Водителю второго автомобиля оказана первая медпомощь, от госпитализации он отказался», — говорится в сообщении, которое приводит ИА «Би-порт».
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
В июне на железнодорожном переезде в Бугурусланском районе Оренбургской области пассажирский поезд врезался в легковую иномарку. В результате пострадала 52-летняя водитель автомобиля.