Сильные дожди спрогнозировали в Тамбовской области

В ближайшие часы в Тамбовской области ожидаются сильные дожди. Об этом в четверг, 21 июля, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Осадки прогнозируются до 15–22 мм.

В МЧС напомнили жителям о правилах безопасности. Так, по возможности следует оставаться дома или в другом надежном укрытии. При передвижении нужно осматривать участок пути перед собой, так как дорога может оказаться размытой. Во время езды машине в ливень лучше остановиться на обочине и переждать его. На улице не следует находиться возле рекламных щитов и слабозакрепленных конструкций.

Ранее, 11 июля, стало известно о затоплении порядка 16 придомовых территорий и нескольких частных домов в Славянском районе на Кубани из-за ливней.