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«Газпром» увеличит поставки в Италию до 36 млн куб. м в сутки

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Корпорация «Газпром» предупредила итальянскую нефтегазовую группу Eni, что после возобновления поставок по трубопроводу «Северный поток» объем возрастет с 21 млн до 36 млн куб. м в сутки. Об этом сообщает пресс-служба итальянской компании 21 июля.

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«Газпром» сообщил, что сегодня поставит около 36 млн кубометров газа по сравнению с ежедневными поставками в объеме около 21 млн кубометров, которые осуществлялись в последние дни. Eni предоставит обновленную информацию в случае существенных изменений объемов поставок, о которых сообщит «Газпром», — говорится в релизе.

Ранее 21 июля появилась информация о возобновлении поставок газа в Германию по трубопроводу «Северный поток» после проведения технических работ.

Накануне, 20 июля, представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон рассчитывает на запуск газопровода «Северный поток» как на возможность избежать энергетический кризис в Европе в краткосрочной перспективе.

Также 20 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбину Siemens для «Северного потока» уже перевозят из Канады. Планируется, что она «вернется на место вовремя», однако сроки передачи оборудования России не уточняются. Изначально Канада отказывалась возвращать турбину после ремонта из-за санкций против РФ.

До этого, 11 июля, сообщалось, что поставки газа по «Северному потоку» прекращены с 7:00 мск 11 июля в связи с организацией профилактических работ, где тестировались механические компоненты и системы автоматизации.

По мнению экспертов, остановка поставок газа для планового ремонта может привести к росту цен сырья на рынке ЕС, несмотря на возвращение из Канады турбины Siemens. В частности, 1 тыс. куб. м газа может вырасти в цене до $2,2 тыс. с $1,8 тыс., зафиксированных 8 июля.

Как заявил «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, каких-либо предпосылок для полной остановки поставок газа из России в Европу нет.

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