Индийский авианосец «Викрамадитья» загорелся во время ходовых испытаний

На борту индийского авианосца «Викрамадитья» вспыхнул пожар во время ходовых испытаний. Об этом сообщила в четверг, 21 июля, газета Times of India со ссылкой на командование военно-морских сил (ВМС) Индии.

«Во время выполнения плановых полетов с палубы авианосца «Викрамадитья» поступило сообщение о возгорании на корабле. Пожар был локализован экипажем с использованием систем пожаротушения. Комиссия расследует причины произошедшего», — пишет издание.

Пожар произошел накануне вечером у побережья штата Карнатака. Сведений о пострадавших пока не поступало.

Авианосец «Викрамадитья» (INS Vikramaditya) — модернизированная версия тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Горшков». Водоизмещение авианосца — 45 тыс. т. В состав его авиакрыла входят многоцелевые истребители МиГ-29К/КУБ и вертолеты. В ноябре 2013 года корабль был передан Военно-морским силам Индии в соответствии с российско-индийской сделкой на сумму $2,33 млрд.

Ранее сообщалось, что истребитель F-18 Super Hornet ВМС США упал в море с борта авианосца USS Harry S. Truman из-за шторма. Инцидент произошел 8 июля в Средиземном море. Самолет был поднят на борт. При выполнении операции пострадал один моряк.