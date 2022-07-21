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В ЛНР с 17 февраля в результате действий ВСУ погибли 74 мирных жителя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Луганской Народной Республике с 17 февраля 74 мирных жителя погибли и 221 получили ранения в результате действий украинских войск. Об этом 21 июля сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.

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«Жертвами агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) за вышеуказанный период (с 17.02.2022 по 21.07.2022. — Ред.) стали 295 мирных жителей, из которых 74 человека погибли и 221 получили ранения. В результате обстрелов три ребенка погибло и девятнадцать детей получили ранения», — говорится в сообщении.

Также за этот период были разрушены и повреждены 1904 домостроений в 31 населенном пункте. Повреждено 173 объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее, 14 июля, сообщалось, что с 17 февраля зафиксировано более 1 тыс. обстрелов по территории ЛНР со стороны украинских войск.

4 июля, глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил о полном освобождении территории ЛНР.

В то же время глава республики Леонид Пасечник выразил мнение, что ВСУ могут попытаться вернуть территории республики после взятия союзными силами Лисичанска, но подчеркнул, что им это сделать не дадут. По его словам, в настоящее время идет работа по предотвращению деятельности диверсионно-террористических групп.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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