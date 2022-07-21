Тепловоз сошел с рельсов в Томске

В Томске сошел с рельсов тепловоз. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Прокуратура начала проверку.

РИА «Томск» со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру пишет, что инцидент произошел на станции «Томск-грузовой» Западно-Сибирской железной дороги. Тепловоз сошел с рельсов при производстве маневровых работ, но не опрокинулся.

Задержки в движении из-за случившегося удалось избежать.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) произошло возгорание вагона пассажирского поезда, курсирующего из Нового Уренгоя в Оренбург. В вагоне находились 19 человек, жертв и пострадавших нет.