Новак: Россия откажется поставлять нефть на рынки по цене ниже затрат на добычу

Российская Федерация не будет экспортировать нефть на мировые рынки, если при установлении ограничений на ее цену, которые обсуждают страны G7, она окажется ниже затрат на добычу. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак заявил 20 июля.

«Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, естественно, Россия не будет обеспечивать поставки», — сказал он в эфире Первого канала.

Новак отметил, что российская сторона не будет работать в убыток.

В тот же день первый замминистра финансов США Адевале Адейемо сообщил, что США рассчитывают на введение потолка цен на российскую нефть к декабрю 2022 года.

В начале июля стало известно, что США вместе с представителями стран «большой семерки» надеются договориться о скорейшем введении потолка цен на нефть. Одной из сложностей в этом направлении является вопрос о том, поддержат ли инициативу азиатские державы.

Как отметила 14 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, если такие планы будут реализованы, это приведет к росту цен на энергоресурс. Она подчеркнула, что подобные меры являются «антирыночными, авантюрными и волюнтаристскими».

Декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян 8 июля в статье для издания «Хуаньцю шибао» выразил мнение, что ограничение цен на нефть из РФ нарушит еще сильнее глобальную цепочку поставок сырья, что вызовет глобальную инфляцию.