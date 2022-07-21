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Новак: Россия откажется поставлять нефть на рынки по цене ниже затрат на добычу

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Российская Федерация не будет экспортировать нефть на мировые рынки, если при установлении ограничений на ее цену, которые обсуждают страны G7, она окажется ниже затрат на добычу. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак заявил 20 июля.

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«Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, естественно, Россия не будет обеспечивать поставки», — сказал он в эфире Первого канала.

Новак отметил, что российская сторона не будет работать в убыток.

В тот же день первый замминистра финансов США Адевале Адейемо сообщил, что США рассчитывают на введение потолка цен на российскую нефть к декабрю 2022 года.

В начале июля стало известно, что США вместе с представителями стран «большой семерки» надеются договориться о скорейшем введении потолка цен на нефть. Одной из сложностей в этом направлении является вопрос о том, поддержат ли инициативу азиатские державы.

Как отметила 14 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, если такие планы будут реализованы, это приведет к росту цен на энергоресурс. Она подчеркнула, что подобные меры являются «антирыночными, авантюрными и волюнтаристскими».

Декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян 8 июля в статье для издания «Хуаньцю шибао» выразил мнение, что ограничение цен на нефть из РФ нарушит еще сильнее глобальную цепочку поставок сырья, что вызовет глобальную инфляцию.

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