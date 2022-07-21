Китайского агрегатора такси DiDi оштрафовали на $1,2 млрд

Власти КНР оштрафовали агрегатор такси DiDi на сумму $1,2 млрд. Об этом сообщили в четверг, 21 июля, в пресс-службе регулятора.

«Управление по вопросам кибербезопасности Китая оштрафовало DiDi Global на 8,026 млрд юаней в соответствии с «Законом о кибербезопасности», «Законом о защите безопасности данных», «Законе о защите личной информации» и «Законе об административных правонарушениях», — говорится в заявлении на сайте регулятора.

Накануне The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что правительство Китая готовится наложить штраф на компанию. Он может составить около 4% от выручки агрегатора за 2021 год.

Расследование в отношении DiDi было начато на основании подозрений в незаконной деятельности. Так, в начале июля прошлого года регулятор распорядился удалить из магазинов приложений мобильное приложение DiDi, аналог Uber в Китае, из-за незаконного сбора данных пользователей. После этого компания пообещала решить проблемы с конфиденциальностью пользователей и защитой их данных.

Ранее, 21 февраля, Didi объявил о своем уходе из России. Это решение объяснили «меняющимися рыночными условиями и другими вызовами». В компании напомнили, что сервис работал в России полтора года и почти год — в Казахстане.

Однако позднее компания отказалась от ухода с российского рынка и заявила о планах продолжить работу в России. При этом, как сообщил «Известиям» источник в Didi, сервисом будут управлять напрямую из Китая, а весь российский штат сократят.

Основные усилия в Didi планируют направить на развитие сервиса в странах Латинской Америки и на некоторых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки.