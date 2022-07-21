Полуторагодовалый ребенок вылил на себя уксус в Омске
Несчастный случай произошел с полуторагодовалым ребенком в Омске. Он опрокинул на себя банку с уксусом. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
По предварительным данным, мама мальчика занималась консервацией овощей. В какой-то момент она отвернулась, а ребенок дернул на себя банку с кислотой. Жидкость попала ему на грудь, мальчик получил небольшой ожог.
Некоторое время ребенок будет находиться под наблюдением врачей, пишет «Город55».
Ранее сообщалось, что в Москве ребенок отравился жидкостью для розжига. По данным следователей, несовершеннолетний находился в гостях вместе с родителями. Когда взрослые отвлеклись, он выпил жидкость для розжига.