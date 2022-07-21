Захарова высмеяла решение назвать в честь Зеленского новый вид беспозвоночного
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 21 июля назвала символичным решение назвать найденное в Африке морское беспозвоночное в честь президента Украины Владимира Зеленского.
«Символично, да и похожи», — написала она в Telegram-канале.
Накануне сообщалось, что обнаруженный в 2021 году в Эфиопии новый вид морского беспозвоночного решили назвать в честь Зеленского. Речь идет о морской лилии Ausichicrinites zelenskyyi. Отмечалось, что останки древнего беспозвоночного юрского периода направили для дальнейшего исследования в Польшу.
18 июля городской совет Нью-Йорка одобрил законопроект о переименовании Брайтон-Бич-Авеню и Кони-Айленд-Авеню в Бруклине в Украинский путь — Ukrainian Way.