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Норвегия проверяет грузы для Баренцбурга на наличие санкционных товаров

Генконсул России Чемерило: Норвегия проверяет грузы для Баренцбурга на наличие санкционных товаров
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Фото: Global Look Press/Michael Narten
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Норвегия проверяет грузы, в том числе направляющиеся в Баренцбург, на предмет наличия «санкционных товаров». Об этом заявил в четверг, 21 июля, генконсул России на Шпицбергене Андрей Чемерило.

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«Все грузы, пересекающие границу Норвегии, досматриваются норвежской таможней сразу по пересечении границы в обычном режиме. В том числе на предмет наличия «санкционных товаров». Это происходит и с грузами треста «Арктикуголь», следующими описанным выше способом до порта Тромсё и далее в Баренцбург», — сказал дипломат «РИА Новости».

Он отметил, что благодаря тесному диалогу между МИД России и Норвегии грузы «Арктикугля» доставляются через территорию континентальной Норвегии из Мурманска и других пунктов на территории России. Затем они перевозятся через российско-норвежскую границу в пункте пропуска «Борисоглебск – Стурскуг» и следуют до северонорвежского порта Тромсё. Там их грузят на контейнеровоз, который далее следует морем до порта Баренцбург.

Очередная заявка треста на доставку груза была согласована с норвежской стороной 13 июля. Генеральное консульство России продолжает держать вопрос «шпицбергенского транзита» на контроле, добавил Чемерило.

Накануне генконсул на Шпицбергене Сергей Гущин рассказал «Известиям», что Осло будет досматривать все товары из России для архипелага на предмет соответствия санкциям, в том числе и грузы треста «Арктикуголь».

В МИД Норвегии также подтвердили, что «‎между норвежскими и российскими властями состоялся контакт с целью уточнения процедур ввоза товаров из России на Шпицберген в соответствии с режимом санкций»‎.

Несмотря на то, что Норвегия не входит в Евросоюз (ЕС), она вслед за другими странами ввела санкции против России. Так, 29 июня в Осло, сославшись на ‎пятый пакет санкций ЕС и действующие с конца апреля ограничения, отклонили заявку на пропуск грузов для поселков России на Шпицбергене, в числе которых были продукты и необходимое оборудование.

В Совфеде и МИД РФ эти действия назвали нарушением Парижского договора 1920 года, который разрешает хозяйственную деятельность на острове гражданам всех стран — участниц соглашения.

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