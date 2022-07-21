Директор ЦРУ Бернс назвал Путина слишком здоровым

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США заявил, что вокруг здоровья российского лидера Владимира Путина много слухов, однако данные говорят о хорошем самочувствии президента РФ.

«Много ходит слухов о здоровье президента Путина. Но насколько мы можем судить, он слишком здоров», — отметил он в ходе ежегодного форума по безопасности Аспенского института в Колорадо.

Бернс отметил, что его высказывание является «неформальной оценкой американской разведки».

Различные спекуляции на тему здоровья Путина старательно распространяли западные СМИ на протяжении почти четырех месяцев.

Своими словами Бернс на официальном уровне это опроверг.

Также многократно указывали на лживость слухов в Кремле.

Кроме того, российский президент регулярно проводит открытые совещания и встречается с главами иностранных государств.

Так, 19 июня, Путин принял участие в саммите астанинского формата и провел отдельные встречи с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, верховным руководителем Ирана аятоллой Али Хаменеи и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

До этого, 29 мая, министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг информацию о плохом состоянии здоровья президента РФ. Подобные слухи должны остаться на совести тех, кто их распускает, отметил он. Кроме того, глава МИД РФ добавил, что у людей ежедневно есть возможность убедиться в том, как выглядит и чувствует себя российский лидер.