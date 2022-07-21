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Байден заявил, что заболел раком из-за последствий загрязнения окружающей среды

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Президент США Джо Байден сделал заявление о том, что заболел раком из-за неблагоприятного состояния окружающей среды в местности, где прошло его детство. Слова государственного лидера в среду, 20 июля, приводит New York Post.

«У меня и многих других людей, с которыми я вырос, — рак. В течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране», — отметил он», — пояснил американский лидер во время выступления о глобальном потеплении недалеко от дома своего детства в Клеймонте, штат Делавэр.

Президент сообщил, что ветер постоянно нес грязный воздух в сторону его родного города.

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Во избежание недопониманий сотрудники Белого дома поспешили уточнить, что речь идет о давнем заболевании, с которым Байден столкнулся в более раннем возрасте, еще до президентского срока. В администрации президента отметили, что политик по ошибке употребил глагол в настоящем времени, а не в прошедшем.

Так, представитель Белого дома Эндрю Бейтс сослался на твит обозревателя The Washington Post, который отметил, что Байдену действительно удалили немеланомную опухоль кожи еще до того, как тот вступил в должность президента.

Вместе с тем Бейтс подверг критике действия СМИ, распространивших заявление главы государства как свидетельство о новом диагнозе.

Между тем в последнее время Джо Байден часто демонстрирует признаки когнитивных нарушений: забывает речь, путает слова или здоровается с пустым пространством.

Ранее, 16 июля, американский лидер в ходе выступления на саммите в Саудовской Аравии заявил, что чтит эгоизм американских солдат. Вероятно, он перепутал слова selfishness («эгоизм») и selflessness («самоотверженность»).

До этого, 13 июля, президент США прибыл в Израиль в рамках турне по странам Ближнего Востока. Во время очередного публичного выступления, американский лидер оговорился и пообещал еврейскому государству хранить память о «чести» холокоста, случайно заменив слово horror — ужас на honor — честь.

Аналогичный инцидент произошел 9 июля. Глава Белого дома произнес фразу «прервать президентство» (to terminate the presidency) вместо запланированной «прервать беременность» (to terminate the pregnancy).

Накануне он, читая речь с телесуфлера, также озвучил прилагающиеся к тексту инструкции.

79-летний Байден является самым возрастным президентом США, и вопрос состояния его здоровья неоднократно обсуждался как в Штатах, так и в мире.

В апреле бывший врач Белого дома, член палаты представителей Республиканской партии Ронни Джексон заявил, что когнитивные способности Байдена ухудшились до такой степени, что представляют «проблему национальной безопасности». В частности, он указал на склонность главы Белого дома к медлительности в речи и оговоркам.

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