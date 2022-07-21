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Цена на нефть Urals в Европе достигла около $80 за баррель
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Цена на нефть Urals в Европе достигла около $80 за баррель

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Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov
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Цена на российскую нефть Urals в Европе колеблется около $80 за баррель, сообщило в четверг, 21 июля, агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник.

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При этом он добавил, что скидки на нее с начала июля держатся на уровне $32–35 за баррель.

Российский Минфин, в свою очередь, передает, что с 15 июня по 14 июля средняя цена Urals сократилась на 3,5% и составила $84,4 за баррель.

Накануне, 20 июля, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть на мировые рынки, если в случае введения странами G7 потолка цен ее итоговая стоимость окажется ниже затрат на добычу.

2 июня доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко в беседе с «Известиями» предрек снижение цены Urals до $65–75 за баррель после решения ОПЕК+.

Ранее в этот же день страны — члены ОПЕК+ по итогам прошедшей встречи договорились увеличить добычу нефти в июле и августе до 648 тыс. б/с вместо ранее планировавшихся 432 тыс. б/с.

По данным Минфина России на 1 июня, в мае 2022 года средняя цена российской нефти выросла на 11,8% по отношению к апрелю. Так, цена Urals составила $78,81 за баррель, что в 1,2 раза выше, чем в мае прошлого года, — $66,63 за баррель. В апреле этого года марка Urals стоила в среднем $70,52 за бочку.

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