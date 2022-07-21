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Что случилось в мире за ночь, 21 июля: главные новости «Известий»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В ночь на четверг, 21 июля, в России и мире произошли следующие важные события: вице-премьер РФ Александр Новак назвал условие для прекращения экспорта российской нефти, российские военные начали применять дроны «Ланцеты» и винтовку «Сумрак» в спецоперации, на Украине назвали порты для экспорта зерна, американский минфин запланировал ввести потолок цен на российскую нефть к декабрю. «Известия» рассказывают о главных новостях.

Новости России — вице-премьер РФ назвал вероятным прекращение экспорта нефти по цене ниже затрат на добычу

По словам Александра Новака, если страны «Большой семерки» (G7) введут потолок цен на нефть и ее итоговая стоимость окажется ниже затрат на добычу, прекращение поставок энергоносителя на мировой рынок станет более чем вероятной.

Вице-премьер уточнил, что российской стороне в таком случае станет невыгодно работать себе в убыток.

Нефть из России в среднем торгуется на уровне $80–85, тогда как предельные цены могут установить на уровне $40–60 за баррель.

Новости Донбасса — ВС РФ начали применять дроны «Ланцеты» и винтовку «Сумрак» против ВСУ

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По информации источника «РИА Новости», Вооруженные силы (ВС) РФ в рамках спецоперации по защите Донбасса начали применять для уничтожения пехоты и техники украинских войск модернизированные барражирующие боеприпасы «Ланцет».

По словам собеседника агентства, продолжительность полета «Ланцетов» увеличена до одного часа. Кроме того, осколочно-фугасная боевая часть боеприпаса после модернизации стала более могущественной с массой более 5 кг.

Кроме того, российские военные впервые применили созданную в России самую дальнобойную в мире винтовку СВЛК-14С «Сумрак».

Достоинство «Сумрака» заключается в сочетании мощных патронов, крупного калибра и высокой точности стрельбы на огромные расстояния. При этом винтовка довольно тяжелая, а патроны для нее весьма дорогие.

Новости Украины — в Киеве назвали порты для экспорта украинского зерна

Представитель украинской переговорной группы Рустем Умеров рассказал, что вывоз зерна с Украины будут осуществлять из портов «Одесса», «Южный» и «Черноморск». Он подчеркнул, что в будущем количество портов может увеличиться.

Украинская сторона разработала безопасные коридоры, маршруты, по которым будут проходить все гражданские суда, уточнил представитель делегации.

Российских судов, по словам Умерова, в украинских акваториях быть не должно, мониторинговая группа под эгидой ООН будет следить за безопасностью.

Новости мира — минфин США запланировал ввести потолок цен на нефть из РФ к декабрю

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Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо объявил, что потолок цен на российскую нефть, по расчетам Вашингтона, будет введен к декабрю 2022 года. Он отметил, что данная мера необходима для снижения стоимости энергоносителей.

Как уточнил Адейемо, США следуют за действиями европейцев относительно шестого пакета санкций, где отмечалась возможность рассмотрения потолка цен.

Вместе с этим замглавы минфина США Лиза Монако призвала приравнять уклоняющихся от антироссийских санкций к мафии.

Она попросила конгресс позволить ведомству использовать норму против рэкета, относиться к олигархам и тем, кто уклоняется от санкций, как к преступным организациям.

Кроме того, замглавы минфина также в очередной раз попросила конгресс передать конфискованное в США российское имущество в пользу украинских беженцев.

Главные новости часа, подробности спецоперации на Украине — на телеканале «Известия».

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