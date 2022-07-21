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ВСУ выпустили 11 снарядов калибром 152 мм по Еленовке и Доле в ДНР

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Фото: commons.wikimedia.org/Ministry of Defense of Ukraine/Дмитрий Муравский
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Украинские войска за полтора часа выпустили шесть снарядов калибром 152 мм по Еленовке и пять снарядов того же калибра по населенному пункту Доля в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в четверг, 21 июля, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (Вооруженных формирований Украины — Ред.) по направлению: 4:05 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Еленовка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 4:55 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Еленовка: выпущено три снаряда калибром 152 мм; 5:30 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Доля: выпущено пять снарядов калибром 152 мм», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Накануне стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Широкой Балке в ДНР 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

В этот же день украинские боевики в очередной раз обстреляли Донецк и Горловку из тяжелой артиллерии и РСЗО. Отмечалось, что в Горловке один человек погиб, трое пострадали.

Ранее, 16 июля, сообщалось, что украинские националисты обстреляли Еленовку снарядами калибром 152 мм.

В тот же день украинские радикалы обстреляли село Михайловка в ДНР. Обстрел был зафиксирован в 11:30 (время совпадает с мск). Украинские боевики выпустили шесть снарядов калибром 122 мм. О погибших и пострадавших не сообщалось.

Россия объявила 24 февраля о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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