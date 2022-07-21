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На рынке в Хабаровске локализован крупный пожар

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Фото: соцсети
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В Хабаровске локализован пожар в торговом павильоне рынка на площади 900 кв. м. Об этом в четверг, 21 июля, сообщило ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Отмечается, что сообщение о возгорании поступило в 9:30 по местному времени (2:30 мск). Инцидент произошел на улице Льва Толстого.

Перед прибытием пожарных здание было обесточено. В тушении огня принимают участие 13 единиц техники и более 50 человек личного состава.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в этот день пожарные ликвидировали открытое горение в восьмиэтажном жилом доме на Ленинском проспекте в Москве. К тушению пожара были привлечены 142 человека и 44 единицы техники.

В ночь на 21 июля на юго-западе Москвы произошло крупное возгорание крыши жилого восьмиэтажного дома. Загорелось здание на Ленинском проспекте, дом 40. Пожару присвоили второй ранг сложности.

Всего из дома были эвакуированы порядка 400 человек. Как выяснили «Известия», в лифте одного из подъездов горящего дома застрял человек, через несколько минут его спасли.

Информации о пострадавших не поступало. Причины возникновения пожара выясняются.

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