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В США уклоняющихся от санкций против РФ захотели приравнять к мафии

Замглавы минюста США Монако призвала приравнять уклоняющихся от антироссийских санкций к мафии
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Фото: Global Look Press/Chris Kleponis - Pool via CNP
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Организации, уклоняющиеся от антироссийских санкций, следует считать преступными. Об этом заявила замглавы минфина США Лиза Монако.

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По ее словам, минфин намерен получить разрешение относиться к тем, кто уклоняется от санкций, как в прошлом к мафии, чтобы иметь возможность преследовать «всю сеть».

«Мы просим конгресс позволить нам использовать норму против рэкета, относиться к этим олигархам и тем, кто уклоняется от санкций, как к преступным организациям, которыми они являются», — сказала Монако.

Замглавы минфина также в очередной раз попросила конгресс передать конфискованное в США российское имущество в пользу украинских беженцев.

С таким предложением Монако выступала еще 30 июня. Тогда чиновник добавила, что после отслеживания и изъятия активы следует продать.

29 июня министерство финансов США сообщило, что за последние 100 дней были заморожены или заблокированы $330 млрд российских активов. В ведомстве добавили, что были также заблокированы активы Центрального банка России на сумму около $300 млрд.

27 мая палата представителей США проголосовала за законопроект, позволяющий направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины, в том числе военную.

14 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада среди антироссийских мер практикуют «настоящий грабеж». Политик удивился «абсолютно пещерному русофобскому всплеску, который произошел во всех так называемых цивилизованных странах».

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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