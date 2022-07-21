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Американцы стали чаще покупать жилье в ЕС на фоне роста цен в США

Американцы стали чаще покупать недвижимость в ЕС из-за роста стоимости жизни в США
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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Американцы все чаще стали переезжать в Европу и покупать там жилье на фоне роста стоимости жизни в США и расширения возможностей удаленной работы. Об этом сообщило в среду, 20 июля, агентство Bloomberg.

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По его данным, самыми популярными странами среди граждан США являются Италия, Португалия, Испания, Греция и Франция.

Как сообщил бренд элитной недвижимости Sotheby’s International Realty, число запросов от американцев, желающих переехать в Грецию, с апреля по июнь 2022 года выросло на 40% по сравнению с прошлым годом.

Специалист по недвижимости из британской консалтинговой компании Knight Frank Джек Харрис отметил, что во Франции и Италии спрос на недвижимость среди американцев является самым высоким за последние три года.

По данным Bloomberg, число проживающих в Португалии американцев в 2021 году выросло на 45% по сравнению с предыдущим годом. В Испании с 2019 по 2021 гг. стало проживать на 13% больше граждан Соединенных Штатов, спрос в этом году продолжает расти, рассказала директор испанского агентства недвижимости Viva Алехандра Ваноли.

Как отмечается в материале, ранее наибольшей популярность покупка жилья в ЕС пользовалась у более старшего поколения. Однако относительно недорогое жилье, особенно в небольших городах и поселках, и возможность удаленной работы сделали Европу привлекательным местом и для молодежи.

Ранее, 20 июля, российский торгпред в Хельсинки Антон Логинов рассказал о том, что в Финляндии ужесточили ограничения на покупку земельных участков, в том числе россиянами. Указывалось, что такое решение связано с обеспечением национальной безопасности.

Как прокомментировал эти меры «Известиям» член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев, в решении властей Финляндии отсутствуют логика и здравый смысл.

11 июля стало известно, что власти Турции захотели ограничить выдачу вида на жительство иностранцам.

В конце марта в группе компаний Metropolitan Premium Properties сообщили «Известиям», что у россиян в несколько раз вырос спрос на недвижимость в ОАЭ, в том числе в Дубае. Наибольшая активность заметна в сегменте недвижимости стоимостью $250–500 тыс., количество сделок в котором выросло в четыре раза. Спрос увеличился не только на покупку, но и на краткосрочную аренду, в том числе в сегменте элитной недвижимости.

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