Представитель Белого дома Бейтс: Байден, упоминая рак, имел в виду давнее заболевание

Президент США Джо Байден, говоря, что болеет раком, имел в виду давно удаленные немеланомные опухоли кожи. Об этом 20 июля сообщил представитель пресс-службы Белого дома Эндрю Бейтс.

Он уточнил, что лечение американского лидера проходило до того, как он стал главой государства. По словам Бейтса, Байден оговорился и использовал глагол в настоящем времени.

Редактор The Washington Post Гленн Кесслер также подтвердил, что речь идет о прошлом опыте лечения рака.

«Ознакомьтесь с медицинской справкой Байдена. До того как он стал президентом, ему удалили немеланомные опухоли кожи», — написал он в Twitter.

Ранее в этот день Джо Байден заявил, что болен раком из-за загрязнения окружающей среды в регионе, где он провел свое детство. По его воспоминаниям, ветер постоянно нес грязный воздух в сторону города. Так, жителям приходилось часто включать на машинах стеклоочистители, чтобы смывать нефтяные пятна со стекол.

Американский президент в последнее время часто забывает речи, путает слова или здоровается с пустым пространством.

Ранее, 16 июля, Байден спутал слова selfishness («эгоизм») и selflessness («самоотверженность») во время выступления на саммите в Саудовской Аравии. В итоге он заявил, что чтит эгоизм американских солдат.

До этого, 13 июля, президент США прибыл в Израиль в рамках турне по странам Ближнего Востока. Он перепутал слова honor («честь») и horror — «ужас». Таким образом, он пообещал еврейскому государству хранить память о «чести» холокоста.

79-летний Байден является самым возрастным президентом США, и вопрос состояния его здоровья неоднократно обсуждался как в Штатах, так и в мире.

В апреле бывший врач Белого дома, член палаты представителей Республиканской партии Ронни Джексон заявил, что когнитивные способности Байдена ухудшились до такой степени, что представляют «проблему национальной безопасности». В частности, он указал на склонность главы Белого дома к медлительности в речи и оговоркам.