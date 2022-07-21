На рынках Подмосковья проверили на безопасность грибы и ягоды
На рынках Московской области проверили сельскохозяйственную продукцию на радиоактивность и опасные вещества. Об этом в среду, 20 июля, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
С начала лета специалисты сделали свыше 250 проб, которые подтвердили безопасность ягод и грибов. Отмечается, что эксперты сначала проводят визуальную оценку продукции: ягоды должны быть зрелыми, без видимых повреждений и заболеваний, а грибы — без слизи, песка, земли и вредителей. Несъедобные или ядовитые ягоды сразу изымаются.
После визуальной оценки ветеринарные специалисты проверяют продукцию на радиоактивность, поскольку ягоды и грибы способны поглощать радионуклиды из почвы и накапливать их, отмечает телеканал «360».
Отдельно в лаборатории продукцию проверяют на содержание радиоактивных изотопов цезия — им часто бывают заражены моховики, маслята, польские грибы и горькушки, которые лучше не употреблять в пищу.
По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Владислава Мурашова, с начала лета специалисты исследовали более 250 проб. Проверки продемонстрировали, что вся продукция безопасна, никаких превышений норм выявлено не было.
Грибы и ягоды специалисты советуют покупать только на официальных ярмарках и рынках, где качество продукции контролируется государственной лабораторией ветсанэкспертизы. В этом случае вероятность получить отравление минимальна.
Также 20 июля стало известно, что в Московской области сезон торговли дынями и арбузами стартует 1 августа и продлится до 1 ноября. В 2022 году в Подмосковье заработают свыше 500 бахчевых развалов. По словам Филимонова, безопаснее всего приобретать арбузы и дыни в точках продаж, имеющих официальные документы.