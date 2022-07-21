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Глава МИД Приднестровья предупредил Молдавию о риске военных действий
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Глава МИД Приднестровья предупредил Молдавию о риске военных действий

Глава МИД Приднестровья Игнатьев предупредил Молдавию о риске военных действий
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Фото: Global Look Press/Geraint Nicholas
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Выход Молдавии из соглашения 1992 года о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) может спровоцировать начало военных действий. Об этом в четверг, 21 июля, заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.

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«Если РМ (Республика Молдова) юридически осуществит выход из соглашения от 21 июля 1992 года, такой деструктивный шаг может послужить предпосылкой к военным действиям, поскольку возвращает ситуацию к конфликтному состоянию между Молдовой и Приднестровьем», — сказал он в интервью «РИА Новости».

По словам главы приднестровского внешнеполитического ведомства, миротворческая миссия является единственным эффективным средством, которое способно обеспечить мир и физическую безопасность полумиллионного населения Приднестровья.

Отмечается, что в миротворческие силы Приднестровья входят 402 российских военных, 492 приднестровских, 355 молдавских и 10 военных наблюдателей от Украины.

Ранее, 6 июня, Следственный комитет Приднестровья сообщил о диверсии в районе дислокации подразделения миротворческого контингента — туда были сброшены две гранаты РГД-5. На следующий день власти заявили, что не исключают возможной причастности Киева к произошедшему.

Между тем президент Молдавии Майя Санду 18 мая потребовала вывести российских военных с территории Приднестровья, поскольку они, по ее словам, нарушают нейтралитет республики.

В Приднестровье и ранее фиксировали диверсии, следы которых указывали на причастность к этому Украины.

Так, 3 мая в Приднестровье сообщили о предотвращении попытки теракта, организованного при помощи начиненного взрывчаткой беспилотника. По данным МВД республики, дрон был запущен с украинской стороны.

25 апреля серия взрывов произошла в Тирасполе в здании министерства госбезопасности Приднестровья. На следующий день в поселке Маяк Григориопольского района на территории радиовещательного центра произошло два взрыва.

Комментируя серию взрывов, президент республики Вадим Красносельский заявил, что следы злоумышленников ведут на Украину. Он призвал Киев расследовать факты незаконного перемещения тех или иных боевых групп и совершения ими террористических актов на территории республики.

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