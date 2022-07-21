Врач дал советы перенесшим COVID-19 год назад

Врач-терапевт Андрей Звонков предупредил о риске осложнений у тех, кто переболел COVID-19 год назад.

В беседе с радио Sputnik в четверг, 21 июля, специалист рассказал, что в РФ во второй половине 2021 года доминировал штамм коронавируса «Дельта», и эта разновидность привела к смерти многих людей и оставила «мощный след» различных осложнений.

Звонков пояснил, что по большей части страдали от него сосуды в разных органах. Наиболее уязвимыми оказались легкие, поскольку они находятся на пути распространения вируса: туда вирус попадал в большом количестве. Затем он распространялся уже по всему организму, поразить мог самые разные органы и ткани — печень, почки, сердце, мозг.

Врач предупредил, что даже спустя год после перенесенной «Дельты» человек может ощущать последствия заболевания. Тяжесть и характер осложнений зависят от того, каким образом инфекция распространялась в организме, а также от того, насколько долго и серьезно болел человек.

«Кому-то не повезло, у кого-то развились полиорганные проблемы, по всем системам ударило. У кого-то сохранилась легочная недостаточность, снизилась выносливость, возникло осложнение под названием «легочное сердце», потому что дыхательная недостаточность приводит к повышению нагрузки на сердце», — объяснил Звонков.

Врач указал на необходимость регулярно проходить обследования и диспансеризацию после COVID-19. Он добавил, что могут потребоваться курсы реабилитации — это могут быть физкультура, определенная физиотерапия, поездки на курорты.

Переболевшим коронавирусной инфекцией людям необходимо своевременно вакцинироваться и ревакцинироваться, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее, 21 июля, профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал темпы распространения штамма COVID-19 «Кентавр» в России. По его словам, они будут зависеть от темпов вакцинации. Он также напомнил о мерах индивидуальной и общественной профилактики, а также подчеркнул необходимость вакцинации и ревакцинации от COVID-19.

20 июля в Роспотребнадзоре сообщили, что в течение ближайших недель специалисты определят, насколько штамм «Кентавр» отличается от «Омикрона» и других подвидов штамма COVID-19. Как напоминает НСН, новый подвид впервые был зарегистрирован в Индии, а затем быстро распространился по всему миру. Его обнаружили и у пяти заболевших в Москве.

В этот же день сообщалось, что в столице за сутки были госпитализированы 1 тыс. 110 человек с коронавирусной инфекцией. Количество госпитализаций снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 17%, сообщает агентство городских новостей «Москва». Всего в стране за сутки заболели COVID-19 5685 человек. Это на 1 тыс. больше, чем днем ранее, уточняет телеканал «360». Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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