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Зеленскому отказали в просьбе выступить на саммите организации «Меркосур» в Парагвае

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Организаторы саммита стран Южноамериканского общего рынка («Меркосур») отклонили просьбу президента Украины Владимира Зеленского о выступлении перед участниками мероприятия. Об этом в среду, 20 июля, сообщил заместитель министра иностранных дел Парагвая Рауль Кано.

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«Не был достигнут консенсус по поводу возможности этого контакта, в связи с этим украинская сторона уже была уведомлена о том, что в этих условиях нет возможности для разговора президента Украины с «Меркосур», — цитирует политика Agencia de Informacion Paraguaya.

Ранее, 6 июля, состоялись переговоры Зеленского с главой Парагвая Марио Абдо Бенитесом по вопросу участия украинского лидера в саммите и освещения военного конфликта на территории государства.

«Меркосур» — крупнейшая межправительственная организация в Южной Америке, занимающаяся торгово-экономическими вопросами региона. Совокупная территория стран-участниц объединения составляет почти 72% площади южноамериканского континента, численность населения достигает 295 млн, а суммарный ВВП — $3,4 трлн (2019).

5 июня депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани сказал, что Зеленский ввел в заблуждение европейских лидеров призывами поставлять Украине оружие. По его мнению, вооружение Киева нельзя назвать ни гуманитарной операцией, ни даже стратегическим решением. Это умышленное создание нового очага напряженности в Европе, которое в конечном счете нанесет ущерб всем.

Тогда же спикер парламента Венгрии Ласло Кевер выразил сомнения в психической адекватности президента Украины. По его мнению, самопрезентация Зеленского на мировой арене в условиях кризисы выглядит по меньшей мере странно. Он отметил, что на его памяти не было случая, чтобы «лидер страны, нуждающейся в помощи, осмелился выступить против кого-либо так, как это сделал президент Зеленский не только против Венгрии, но и против Германии».

15 апреля первый зампред комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич отметил, что президент Украины Зеленский ведет себя нагло и «отвязно» по отношению к Европе. Он напомнил, как украинский лидер заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Евросоюз должен давать Киеву по $7 млрд в месяц на социальные выплаты и нужды, не считая поставок оружия.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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