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Глава Пентагона Остин заявил о решающем этапе конфликта на Украине

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В Пентагоне заявили об острой необходимости оказывать помощь Киеву, поскольку в настоящее время идет решающий этап конфликта на Украине. Соответствующее заявление сделал 20 июля министр обороны США Ллойд Остин во время заседания по оказанию военной помощи украинской стороне западными партнерами.

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«Речь идет о решающем этапе конфликта. Поэтому наша коллективная поддержка Украины имеет жизненную важность, должна быть неотложной», — сказал он.

Кроме того, Остин назвал просчетом России мнение Москвы относительно того, что она «может продержаться дольше Украины, продержаться дольше нас».

Глава Пентагона отметил успехи украинских военных в использовании реактивных систем залпового огня HIMARS, M-270 и гаубиц калибра 155 мм. По мнению Остина, данное оружие имеет «решающее значение в боях в Донбассе».

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, если Запад поставит Киеву дальнобойное оружие, то географические задачи спецоперации на Украине отодвинутся еще дальше, чем ЛНР, ДНР, Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий.

Также 20 июля стало известно, что Запад работает над тем, чтобы ускорить темпы оказания военной помощи Киеву. Как подчеркнул председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли, США вместе с союзниками выделяют Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, 12 из них уже переданы.

Двумя днями ранее бывший офицер разведывательного управления минобороны США Ребекка Коффлер выразила мнение, что российская армия несоизмеримо мощнее украинской, поэтому не существует такого количества оружия для победы Киева. Обширные территории, которые сейчас находятся под контролем России, Зеленскому вернуть не получится.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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