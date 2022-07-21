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Минюст США призвал конгресс передать украинским беженцам имущество РФ

Минюст США призвал конгресс передать подсанкционное имущество РФ в пользу украинских беженцев
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Министерство юстиции США адресовало конгрессу просьбу о передаче арестованного имущества РФ в пользу беженцев с Украины. Об этом в четверг, 21 июля, сообщила первый заместитель генерального прокурора США Лиза Монако.

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Она подчеркнула, что ведомство настаивает на расширении полномочий для ареста активов российских олигархов и принятии законопроекта, позволяющего использовать доходы от конфискованных активов для помощи народу Украины.

«Мы говорим об этом и просим у конгресса разрешение на передачу им [украинским беженцам] средств, вырученных от незаконно приобретенного имущества», — пояснила Монако, выступая на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института в американском штате Колорадо.

Ранее, 13 июля, заместитель помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус заявил, что Вашингтон изучает возможности по расширению полномочий, чтобы конфисковать арестованные активы России.

В свою очередь, директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский отметил, что Западу не следует забывать о возможном ответе в случае изъятия российских активов. По его словам, использование средств российского государства без его согласия будет трактоваться как недружественный выпад.

10 июля газета The Times сообщила о том, что Украина изучает возможность подачи судебного иска для «конфискации» недвижимого имущества РФ в Соединенном Королевстве. По информации издания, Киев претендует на 18 объектов стоимостью до £100 млн (7,3 млрд рублей), в том числе на здания представительства военного атташе и торговое представительство России.

5 июля посол РФ в Лондоне Андрей Келин допустил конфискацию российских активов Великобританией. По его словам, подобные действия ударят по репутации королевства.

Днем ранее газета The Guardian, ссылаясь на главу британского МИДа Лиз Трасс, сообщила, что Великобритания рассматривает вариант конфискации подпавших под санкции российских активов для передачи Киеву.

Тогда же сообщалось, что Еврокомиссия готовит юридическую базу, чтобы передать замороженные российские активы на восстановление Украины.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о ее проведении было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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