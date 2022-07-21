Стало известно о методах Netflix удержать уходящую аудиторию

За II квартал 2022 года Netflix потерял чуть меньше миллиона подписчиков. «Известия» узнали, какие ходы уже сделал и еще сделает Netflix, чтобы прекратить снижение аудитории.

Так, менеджеры Netflix начали принимать антикризисные меры, которые еще до публикации регулярного отчета дали понять, насколько серьезно компания намерена менять свой бизнес.

Первая и главная мера, особенно в глазах всего мира, — это триумфальный выпуск четвертого сезона «Очень странных дел». По последним данным Netflix, количество часов просмотра нового шоу уже превысило 1,3 млрд.

Вторая мера, непосредственно связанная с первой, — создание больших франшиз вроде «Гарри Поттера» и «Звездных войн».

Третья мера — новые варианты подписки. Платформа пробует ударить сразу в двух направлениях. С одной стороны, снизить цену для тех, кто готов смотреть рекламу. С другой — поднять цену для семейных аккаунтов, не без оснований предполагая, что пользуются ими никакие не семьи, а самые разные люди в складчину.

«Известия» обратились к крупнейшим российским онлайн-кинотеатрам с просьбой прокомментировать маркетинговые решения Netflix и спрогнозировать дальнейшие перемены на глобальном рынке. Все до одной платформы отказались говорить на эту тему.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Почему опиум для народов: как и чем Netflix хочет удержать зрителей