Минздрав Коста-Рики сообщил о первом случае оспы обезьян в республике

В Коста-Рике зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян. Об этом в среду, 20 июля, сообщили в министерстве здравоохранения республики.

«Министерство здравоохранения подтвердило сегодня первый случай обезьяньей оспы, это 34-летний иностранец-резидент, который вернулся в страну на прошлой неделе из заграничной поездки. В связи с этим случай считается завозным», — говорится в сообщении.

В минздраве Коста-Рики добавили, что пациент отправлен на трехнедельную изоляцию. Кроме того, ведомство будет следить за состоянием здоровья еще пяти человек, проживающих в одном доме с заболевшим.

Как сообщили специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), они работают над технологией для производства лекарства от заболеваний, вызываемых поксвирусами, в том числе обезьяньей оспы.

Тем временем в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что количество заразившихся оспой обезьян во всем мире оценивается в 14 тыс. человек в 70 странах. По его словам, большинство случаев зарегистрировано в Европе.

В тот же день заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что у пациента, у которого был зарегистрирован первый в России случай заражения оспой обезьян, прошел инкубационный период.

Уточнялось, что россиянин из Санкт-Петербурга вернулся из поездки в Европу. Позже стало известно, что он вернулся из Португалии.

Ранее случаи заражения регистрировали в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии, Грузии и других странах.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы (оспы человека).