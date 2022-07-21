Реклама
Прямой эфир
Мир
Минюст США призвал конгресс передать украинским беженцам имущество РФ
Общество
Украинцев включат в нацпроект по трудоустройству в России
Общество
Почти 900 сирот обрели семью в Подмосковье с начала года
Мир
Палестина не увидела прогресса в отношениях с Израилем после визита Байдена
Мир
В США объявили о создании ведомства по «аномальным явлениям»
Экономика
Компании массово переезжают в российские офшоры
Общество
С колеса обозрения в Волгограде эвакуировали 21 человека
Экономика
В России хотят увеличить налоговый вычет за квартиру
Общество
Сезон торговли дынями и арбузами в Подмосковье начнется 1 августа
Мир
Посол Украины назвал Приднестровье потенциальной угрозой для Киева
Мир
Зеленский обсудил потребности Украины с главами МИД Австрии и Чехии
Сюжет:

Минздрав Коста-Рики сообщил о первом случае оспы обезьян в республике

0
Фото: Global Look Press/Eduardo Parra
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Коста-Рике зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян. Об этом в среду, 20 июля, сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Влететь в голову: названы неврологические осложнения оспы обезьян
Как инфекция провоцирует судороги и энцефалит и влияет ли она на психическое состояние переболевшего

«Министерство здравоохранения подтвердило сегодня первый случай обезьяньей оспы, это 34-летний иностранец-резидент, который вернулся в страну на прошлой неделе из заграничной поездки. В связи с этим случай считается завозным», — говорится в сообщении.

В минздраве Коста-Рики добавили, что пациент отправлен на трехнедельную изоляцию. Кроме того, ведомство будет следить за состоянием здоровья еще пяти человек, проживающих в одном доме с заболевшим.

Как сообщили специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), они работают над технологией для производства лекарства от заболеваний, вызываемых поксвирусами, в том числе обезьяньей оспы.

Тем временем в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что количество заразившихся оспой обезьян во всем мире оценивается в 14 тыс. человек в 70 странах. По его словам, большинство случаев зарегистрировано в Европе.

В тот же день заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что у пациента, у которого был зарегистрирован первый в России случай заражения оспой обезьян, прошел инкубационный период.

Уточнялось, что россиянин из Санкт-Петербурга вернулся из поездки в Европу. Позже стало известно, что он вернулся из Португалии.

Ранее случаи заражения регистрировали в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии, Грузии и других странах.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы (оспы человека).

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022