Под Воронежем открыли памятник погибшему летчику

В городе Борисоглебск Воронежской области установили мемориал погибшему летчику Су-34 Владимиру Фетисову. Кадрами с церемонии открытия памятника в четверг, 21 июля, поделился корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Монумент находится на территории учебного центра, в котором летчик проходил подготовку перед началом боевой работы. Здесь же в музее теперь хранится его защитная форма и карты полетов, а еще — миниатюрная копия СУ-34,на котором летал Фетисов.

Наставники покойного героя отмечают, что он всегда стремился в небо и делал для этого всё возможное.

«Скромный парень, который хотел летать», — так описал своего ученика Александр Аржаных, преподаватель тактики штурмовой и бомбардировочной авиации.

К выполнению поставленных задач старший лейтенант Фетисов подходил с поразительной самоотдачей. В памяти сослуживцев он остался не только профессионалом своего дела, но также преданным другом и отважным солдатом.

Фетисов погиб во время одного из вылетов. Работая в составе авиагруппировки Восточного военного округа, он принял огонь противника на себя. Его самолет СУ -34 загорелся и упал. Это был последний, но не единственный подвиг летчика. Так, за два месяца до трагедии он скрытно вошел в район противника на предельно малой высоте и одним ударом уничтожил по меньшей мере 50 боевиков, артиллерийскую и автомобильную технику врага.

Владимир Фетисов, один из самых молодых командиров авиазвена, был посмертно награжден орденом Мужества.

Ранее, 26 мая, в Донецке увековечили память героя России и Донецкой Народной Республики (ДНР), комбата «Спарты» полковника Владимира Жоге с позывным Воха. Церемонию открытия монумента посетил глава республики Денис Пушилин.

9 мая президент РФ Владимир Путин встретился с отцом погибшего в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса командира батальона «Спарта» Владимира Жоги и вручил ему Звезду Героя России, которой был награжден его сын посмертно.

5 марта глава ДНР заявил, что Жога погиб в Волновахе, обеспечивая выход мирных жителей из города, передает RT.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении ЛДНР.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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