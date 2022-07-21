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Эксперт рассказал о подготовке к новой активной фазе спецоперации

Эксперт связал инспекцию Шойгу группировки «Запад» с началом новой фазы спецоперации
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Визит министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу на командный пункт группировки войск «Запад» может косвенно говорить о подготовке к новой активной фазе специальной военной операции на Украине, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

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«Посещение Сергеем Шойгу штабов — это желание на месте убедиться, как реально проходит операция. На нее выделяют огромные ресурсы, и надо понимать, как ими распоряжаются. Это была серьезная инспекция», — рассказал Шурыгин.

Он подчеркнул тот факт, что министр ехал инспектировать российские войска не один: с ним была целая группа, которая всё досконально проверяет.

«Я думаю, что этот визит предшествует изменению того, что на военном языке называется «активностью». Не исключено, что впереди нас ждет новая фаза спецоперации», — рассказал он «Известиям».

В настоящее время в зоне спецоперации наблюдается небольшое затишье. Оно объясняется тем, что идет пополнение войск личным составом и техникой, считает Шурыгин.

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