Почти 900 сирот обрели семью в Подмосковье с начала года

В Московской области с начала 2022 года почти 900 сирот обрели семью. Об этом в среду, 20 июля, сообщила пресс-служба регионального министерства социального развития региона.

Как рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, «система усыновления работает настолько эффективно, что большинство детей не находятся в семейном центре больше двух месяцев и сразу передаются в приемную семью», пишет RT.

Она отметила, что 86 специальных школ занимаются подготовкой приемных родителей, где специалисты оказывают всяческую помощь, начиная от сбора необходимых документов и заканчивая психологической поддержкой, отмечает телеканал «360». За каждой семьей закреплен куратор, который всегда готов прийти на помощь в решении вопросов.

Помимо этого, в регионе действует система материальной поддержки приемных родителей. Каждая семья, которая решилась взять на воспитание сирот, получает 600–650 тыс. рублей в год, пишет сайт kp.ru.

В феврале на отзыв в правительство был направлен законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Документом предлагается разрешить детям-сиротам сохранять место прописки в домах-интернатах до получения ими положенного жилья от государства. Как сообщила «Известиям» автор законопроекта, первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова, причиной его разработки стали многочисленные обращения к ней подростков, которые столкнулись с проблемой отсутствия регистрации.