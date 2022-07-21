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Президент РФ Путин заявил на форуме АСИ о наступлении в мире новой эпохи развития стран

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В мировой истории наступают новая эпоха и новый этап, когда только суверенные государства смогут обеспечить динамику роста и стать примером для других стран в обеспечении высокого качества жизни. С таким заявлением в среду, 20 июля, выступил президент России Владимир Путин.

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«Как бы западные и так называемые наднациональные элиты ни стремились сохранить существующий порядок вещей, наступает все-таки новая эпоха, новый этап в мировой истории», — сказал он на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».

Как отметил российский лидер, необратимые революционные изменения всё больше и больше набирают силу. По его словам, это связано с возникновением альтернативы «существовавшему до сих пор однополярному мироустройству».

Владимир Путин также подчеркнул, что идея тотального доминирования «золотого миллиарда» носит расистский и неоколониальный характер, делящий народы на первый и второй сорт. Он считает, что существовавшее однополярное мироустройство было тормозом для глобального развития.

Российский лидер также обратил внимание на то, что Запад не может предложить свою модель будущего. Он отметил, что западные страны заняли ведущие позиции не только благодаря собственным достижениям, но и за счет грабежа.

Ранее, 30 июня, президент РФ заявил, что в мире активно формируется многополярная система, этот процесс необратим.

По мнению Путина, область права на сегодняшний день нуждается в развитии, но некоторые страны подменяют право диктатом и намеренно отказываются от принципов гуманизма и справедливости.

До этого, 23 июня, российский лидер на XIV саммите БРИКС заявил, что роль БРИКС (группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) сейчас востребована для выстраивания многополярного мира. Путин также подчеркнул, что на транснациональные вызовы и угрозы необходимо реагировать сообща и на основе честной кооперации.

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