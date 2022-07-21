Группировка «Отважные» нанесла удар из «Урагана» по позициям ВСУ

В ходе спецоперации по защите населения Донбасса бойцы Центрального военного округа (ЦВО) наносят удары по всей линии фронта с помощью систем залпового огня (РСЗО) «Ураган». Корреспондент «Известий» Александр Морозов показал кадры уничтожения группировкой «Отважные» американской гаубицы М777.

Отмечается, что военнослужащие совершили марш на огневые позиции и после получения координат от беспилотной авиации нанесли ракетный удар по позициям и полевому складу ВСУ, где базировались гаубицы американского производства.

«Поступила задача на поражение сил, средств и живой силы противника. Задачу выполнили в максимально короткие сроки, точно и своевременно. Всё это достигается слаженностью расчетов, мастерством каждого человека», — отметил командир боевого расчета Александр.

Длина ракеты «Урагана» — 5 м, калибр — 220 мм. Такими снарядами уничтожают укрепленные доты. Позиции РСЗО «Отважных» находятся в 20 км от блиндажей ВСУ, рассказали военные ЦВО.

«Дальность таких снарядов — до 35 км, поражают живую силу противника и малую бронированную технику. Площадь поражения таких снарядов на боевой машине — четыре футбольных поля, полным пакетом», — рассказал начальник расчета с позывным Кинжал.

Защищают комплексы бойцы мотострелковой роты. При этом, как говорят сами военные, пользоваться гранатометом для того, чтобы отразить нападение танка или какой-то легкобронированной техники противника, еще не приходилось.

После успешного выполнения задания бойцы вешают звезды на бампер «Урагана». Как показал журналист, на одной из РСЗО таких звезд 14.

Ранее, 20 июля, официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВКС России уничтожили в Одесской области американскую пусковую установку ракетного комплекса Harpoon производства США. Кроме того, российскими войсками были уничтожены еще два склада горючего 54-й механизированной бригады украинских войск в районе Курахово в ДНР.

Также в этот день стало известно, что в Донецкой Народной Республике (ДНР) освобождено 255 населенных пунктов. Уточнялось, что среди освобожденных от украинских боевиков населенных пунктов есть село Берестовое, расположенное в 20 км от Соледара.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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