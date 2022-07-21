Палестина не видит условий для новых встреч ближневосточного «квартета»
Условий для возобновления работы ближневосточного «квартета» нет, эта платформа для урегулирования палестино-израильского конфликта фактически прекратила деятельность. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.
По его словам, главная причина этого — противоречия в отношениях между участниками «квартета» — Россией, США и ЕС.
«Насколько мне известно, представитель России в «квартете» Владимир Сафронков будет сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова во время предстоящего визита в Каир, а также посетит Иорданию, Палестину и Израиль в попытке если не восстановить, то как минимум активизировать деятельность «квартета»», — уточнил дипломат.
Пока условий для возобновления работы «квартета» нет, добавил он.
Хафиз Нофаль отметил, что на отношениях России и Палестины нынешнее противостояние Запада с РФ никак не сказалось, «отношения носят стратегический характер».
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