Палестина не видит условий для новых встреч ближневосточного «‎квартета»‎

Условий для возобновления работы ближневосточного «‎квартета»‎ нет, эта платформа для урегулирования палестино-израильского конфликта фактически прекратила деятельность. Об этом в интервью «‎Известиям»‎ заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

По его словам, главная причина этого — противоречия в отношениях между участниками «‎квартета»‎ — Россией, США и ЕС.

«Насколько мне известно, представитель России в «квартете» Владимир Сафронков будет сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова во время предстоящего визита в Каир, а также посетит Иорданию, Палестину и Израиль в попытке если не восстановить, то как минимум активизировать деятельность «‎квартета»», — уточнил дипломат.

Пока условий для возобновления работы «‎квартета»‎ нет, добавил он.

Хафиз Нофаль отметил, что на отношениях России и Палестины нынешнее противостояние Запада с РФ никак не сказалось, «отношения носят стратегический характер».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Американцы только говорят с нами, но на практике ничего не делают»‎