Палестина не увидела прогресса в отношениях с Израилем после визита Байдена

Визит президента США Джо Байдена в Иерусалим не привел к каким-либо подвижкам в урегулировании конфликта Палестины и Израиля. Об этом в интервью «‎Известиям»‎ заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль, отметив, что реальных шагов со стороны США не было.

«В общих оценках этот визит был нужен для проговаривания позиций, однако по основным вопросам, например по открытию американского консульства в Восточном Иерусалиме, реальных подвижек нет. То же самое по поводу открытия палестинского представительства в Вашингтоне», — уточнил посол.

Американцы только говорят об этом, но на практике ничего не делают, заметил дипломат.

В 2018 году администрация бывшего президента США Дональда Трампа закрыла консульство в Восточном Иерусалиме, после того как признала город столицей Израиля.

С тех пор Палестина неоднократно обращалась к администрации Белого дома с просьбой открыть в восточной части Иерусалима американское консульство.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Американцы только говорят с нами, но на практике ничего не делают»‎